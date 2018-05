Strage della "Corriera fantasma", la commemorazione a San Possidonio

Anche quest'anno Associazione Memento e Ass. Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi RSI insieme ad associazioni e realtà culturali del territorio che aderiscono all'iniziativa ricorderanno - nel giorno esatto dell'anniversario - i Martiri della "Corriera fantasma" a San Possidonio.

La strage della corriera fantasma, conosciuta anche come strage della corriera della morte, è stata un serie di delitti commessi tra il 16 e 17 maggio 1945 a Concordia sulla Secchia e San Possidonio, in provincia di Modena.

Nei giorni successivi al termine della seconda guerra mondiale, la polizia partigiana di Concordia fermò almeno un camion (successivamente ribattezzato "corriera" dalla stampa giornalistica) proveniente da Brescia e che trasportava alcune decine di passeggeri, tra cui 16 ex militi della Repubblica Sociale Italiana che vennero uccisi e sepolti in due fosse comuni.

Dopo 23 anni fu rinvenuta una terza fossa comune anche a San Possidonio. Per tali delitti si sono svolti due processi nel 1950-1951 e nel 1970: in quello relativo ai fatti di Concordia furono condannati due ex partigiani, mentre il procedimento per i fatti di San Possidonio vide il proscioglimento degli accusati per amnistia e prescrizione del reato.