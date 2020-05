BPER banca presenta "Il caso Pantani", appuntamento sui social

Avrebbe dovuto svolgersi in questi giorni il 103° Giro d'Italia, e sarebbe dovuto passare anche per i luoghi cari a Marco Pantani, per ricordare e celebrare il campione romagnolo a cinquant’anni dalla sua nascita.

In attesa del Giro d’Italia 2020, posticipato a ottobre, mercoledì 20 maggio alle ore 19.00, BPER Banca propone un evento commemorativo dedicato al Pirata, anche in vista dell'uscita del film "Il caso Pantani".

L'evento si terrà in diretta streaming sulle pagine di Forum Guido Monzani BPER, Granfondo via del sale, Fantini club e Kock Films IT e su YouTube agli indirizzi www.youtube.com/channel/ UCi1H2g9a0cwSZTE5i7FZ3CA e www.youtube.com/channel/ UCNnihbFGfqxyOWwEJnzGBUw.

Partecipano il regista Domenico Ciolfi, l'attore Francesco Pannofino, i giornalisti Francesco Ceniti (La Gazzetta dello sport), Beppe Conti (Rai Sport), il CT della Nazionale Ciclismo e presidente Apt servizi Emilia-Romagna Davide Cassani, il proprietario Fantini Club Cervia Claudio Fantini, Marco Velo, Roberto Conti e l'amico di Pantani Marco Moreno Lotti.