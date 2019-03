"Compagno mitra", a Modena il libro di Gianfranco Stella sui crimini partigiani

Domenica 24 marzo alle 18.30 alla sala Ascom di via Piave 129 il gruppo modenese di Forza Italia promuove la presentazione del libro di Gianfranco Stella "Compagno Mitra", un saggio storico sulle atrocità partigiane. Saranno presenti il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli, il coordinatore cittadino giovani Fi Lorenzo Rizzo e modererà l'incontro lo storico Giovanni Fantozzi, autore del noto volume "Il volto del nemico".

"E' una occasione per dare una lettura della storia non basata sul falso derby della lotta tra buoni e cattivi - spiega Andrea Galli - La storia scritta dai vincitori non porterà mai una vera pacificazione e l'obiettivo di questo libro è dare una visione lontana da questi stereotipi. Nella consapevolezza che una conciliazione, anche sulle tragedie recenti, è possibile come dimostra il perdono avvenuto un anno fa a San Valentino di Castellarano tra la figlia dell'assassino di Rolando Rivi e i parenti del giovane seminarista".