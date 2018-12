Compleanno di Raina Kabaivanska: i festeggiamenti al Concerto di Natale

Grande festa per Raina Kabaivanska sabato 15 dicembre alle ore 17 presso la Chiesa di San Vincenzo a Modena, nell`ambito del concerto di Natale, organizzato da Modenamoremio, che vedra` protagonisti Chiara Isotton e Reinaldo Droz, allievi del Master dell`Istituto Musicale Vecchi- Tonelli, accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Andreoli.

Sara` l`occasione per festeggiare il compleanno di Raina Kabaivanska, nata il 15 dicembre, e il 60 esimo anniversario del suo arrivo in Italia con una borsa di studio del governo bulgaro, che la portera` al suo debutto italiano a Vercelli con Piero Cappuccilli ne Il Tabarro di Giacomo Puccini. Proseguendo poi gli studi con la sua Maestra Zita Fumagalli Riva, debuttera` successivamente alla Scala di Milano, per poi iniziare una carriera straordinaria durata oltre 55 anni e che l`ha vista protagonista sui palcoscenici dei prinicpali teatri del mondo. Rionosciuta icona di eleganza e stile, Raina Kabaivanska, una delle ultime vere dive del melodramma internazionale, e` insignita, tra gli altri, del titolo di Grand`Ufficiale al Merito della Repubblica italiana e di Commandeur de l`Ordre des Lettres et des Arts della Repubblica Francese.

In occasione del concerto del 15 dicembre si festeggera`inoltre il 15 esimo anno di insegnamento del grande soprano presso l`Istituto Musicale Vecchi-Tonelli di Modena dove il Master in tecnica vocale ed interpretazione del repertorio richiama ogni anno decine e decine di giovani provenienti da tutto il mondo.

A ringraziare Raina Kabaivanska per il contributo donato alla citta` nella quale risiede da quasi 50 anni, saranno il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, gli assessori Andrea Bosi e Ludovica Carla Ferrari, il Presidente e il Direttore di Modenamoremio, il Presidente e il Direttore del Vecchi Tonelli, e numerose autorita` cittadine ed ospiti.

Il concerto e`realizzato grazie al contributo di BANCO BPM, che ancora una volta sostiene Modenamoremio e promuove l’arte e la cultura a Modena.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.