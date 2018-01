"Con tanto amore, Maria" al Drama

Lo spettacolo di e con Paola Tintinelli, "Con tanto amore, Mario", in scena al Drama Teatro domenic a4 febbraio.

Mario è un personaggio che mi accompagna da molti anni, Mario è un nome comune per un uomo comune, Mario è un ex postino senza età, che vive il momento finale della vita o forse dà fine ad una “vita” per ricominciarne un’altra nuova.

E’ uno spettacolo muto e in bianco e nero.

Il titolo richiama una canzone di Mario Abbate, utilizzata nello spettacolo insieme alla canzone Mario di Enzo Jannacci (di cui amo la poesia) e una radio che trasmette previsioni del tempo.

In fondo non lo definirei spettacolo, è come un block notes