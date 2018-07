Festival Mundus, la sta nigeriana Bombino in concerto a Carpi

Un altro prestigioso ospite internazionale per il Festival Mundus. Si intitola “Deran” – come il suo ultimo album – il concerto che il notissimo chitarrista nigerino Bombino terrà martedì prossimo 31 luglio nella bella cornice di Piazzale Re Astolfo a Carpi in provincia di Modena. Sul palco con il “Sultano delle Sei Corde”, anche Illias Mohamed (chitarra, calabash, voce), Youba Dia (basso), Corey Wilhelm (batteria). Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti per un massimo di 700 persone, non sarà consentito ulteriore accesso per adempimenti legati alla sicurezza.

L’evento si tiene nell’ambito della 23esima edizione della nota rassegna musicale Mundus organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.

Deran è il nuovo album di Bombino, scritto e cantato interamente nella sua lingua madre, il Tamasheq. Registrato a Casablanca, un rientro tra le braccia di Mamma Africa, un diario di bordo di un viaggio di ritorno sentito e melodicamente ispirato. Una dichiarazione di intenti netta alla quale si associa uno stile musicale consolidato, di cui Bombino è maestro e per certi versi pioniere: passaggi blues, tribalismi vari, assoli e i consueti ululati di gioia con i quali il suo popolo saluta l’arrivo della luna nuova.

Negli ultimi anni, Bombino è diventato un artista acclamato in tutto il mondo e ha collaborato con numerosi artisti e ammiratori, come Stevie Wonder, Keith Richards, Robert Plant, Dave Longstreth, Dan Auerbach, Jovanotti e molti altri. Notevole è anche il percorso che lo ha portato sui palchi di tutto il mondo. Deran, tradotto come ‘migliori auguri’, è l’album di Bombino più diretto e coinvolgente, e porta con sé un messaggio di speranza e augurio ad un mondo che sta vivendo un periodo di grande dolore e tumulto.