Concentrico, al via la V Edizione del Festival di Teatro all'aperto di Carpi

Dal 19 al 21 luglio, si alzerà il sipario sul centro storico di Carpi, con la quinta edizione di Concentrico - Festival di Teatro all’aperto organizzato dall’Associazione culturale AppenAppena con il patrocinio del Comune di Carpi, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e con il sostegno di NCS, CMB e Sinergas come main sponsor e BPER Banca, LoveMark, Duna Corradini, Due Vittorie – Aceto balsamico e DIY come sostenitori.

L'edizione 2020 si aprirà in modalità virtuale sabato 18 luglio alle ore 18.30 con la messa online sui social del Festival dei video realizzati come esiti dei laboratori teatrali Cantiere Concentrico e Cantiere Concentrico 2.0. Il Festival inizierà poi a tutti gli effetti domenica 19 luglio alle ore 21.30 in Piazza Martiri a Carpi: tre serate per tre spettacoli assolutamente imperdibili con grandi nomi del panorama teatrale e non solo e una prima nazionale prodotta da Concentrico Factory.

A causa delle maggiori spese derivanti dalla gestione della sicurezza e dalle norme anti-covid, l'associazione ha attivato una campagna di Crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe, mediante la quale è possibile donare qualsiasi cifra, anche in forma anonima.

Concentrico 2020 si svilupperà da domenica a martedì appositamente per evitare gli assembramenti del weekend, saranno rispettate tutte le regole del distanziamento sociale e della salvaguardia della salute pubblica, come ad esempio l'igienizzazione di tutte le sedute prima e dopo ogni spettacolo, la prenotazione sarà obbligatoria e si potrà fare sia online, tramite il sito www.concentricofestival.it, o presso l'Infopoint in Piazza Martiri aperto tutti i giorni dal 2 luglio.

Il costo del biglietto sarà simbolico: 2€ più diritti di prevendita in modo da permettere a tutti di poter partecipare. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Martiri alle 21.30 per un massimo di mille spettatori. A seguire il programma completo:

Domenica 19 luglio

"ODISSEA. O L'IMPORTNAZA DI CHIAMARSI ULISSE". Prima Nazionale, produzione Concentrico Factory IP-produzioni impertinenti.

Lunedì 20 luglio

"VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE", Elio Germano e Teho Teardo.

Martedì 21 luglio

"LE MIE CANZONI ALTRUI", Neri Marcorè.

Crowdfunding: GoFundMe – Concentrico - #sostieniconcentrico

Per ulteriori informazioni: info@concentricofestival.it – comunicazione@concentricofestival.it www.concentricofestival.it FB @Concentrico- Festival di teatro all'Aperto IG @concentrico_festival Info Point Piazza Martiri tutti igiorni 10-13 / 17-20 / al sabato fino alle 23.30