Concerti, al “Giugno di Maranello il live di Roy Paci

Primo fine settimana di appuntamenti con il “Giugno di Maranello”, la tradizionale kermesse organizzata dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con le attività cittadine. Sabato 2 e domenica 3 in un programma ricco di iniziative, tra spettacoli, concerti, feste e animazioni, all’insegna della musica e delle iniziative per i piccoli. Sabato alle 21 in Piazza Libertà il concerto di Roy Paci & Aretuska: un live coinvolgente tra ska, jazz e rocksteady proposto dalla band siciliana capitanata dal trombettista Roy Paci, già protagonista di Zelig e dell’ultimo Festival di Sanremo. Durante la giornata al Parco Due la Festa dello Sport con esibizioni e prove di discipline sportive per i bambini e i ragazzi; alle 15 l’inaugurazione della nuova area con giochi inclusivi. Domenica 3 sarà la volta della Festa dei bambini e delle associazioni sul tema dell’accoglienza, con la partecipazione dei volontari del territorio: dalle 16 al Parco Ferrari tante attività per i bambini e le famiglie, alle 18 apericena con musica. In serata alle 21 in Piazza Libertà “We Will Rock You”, musical jukebox ispirato alle canzoni dei Queen. Sabato e domenica in piazza mercatini, street food e gonfiabili per bambini.