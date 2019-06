"Concerti al Monastero", a Carpi inaugura la prima rassegna musicale nella Chiesa di Santa Chiara

Nel comune di Carpi, prende il via la prima e tanto attesa edizione della rassegna musicale “Concerti al Monastero”. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Monastero delle Suore Clarisse e l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura anche la direzione artistica.

La rassegna, che si snoderà in tre imperdibili appuntamenti, ha l’intento di far conoscere e valorizzare la splendida chiesa di Santa Chiara, presso il Monastero delle Suore Clarisse di Carpi, con l’aiuto di un programma musicale di alta qualità.

Gli appuntamenti di “Concerti al Monastero”, tutti di giovedì alle ore 21, proporranno un coinvolgimento di voci soliste e raffinati strumenti a corda quali la chitarra e l’arpa. Le date dei concerti saranno il 20 giugno, il 27 giugno e il 4 luglio. Tutti i concerti di “Concerti al Monastero” sono ad ingresso libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il primo concerto che darà il via alla rassegna avrà luogo giovedì 20 giugno, alle ore 21, presso il Monastero di Santa Chiara, in Corso Fanti, 79 a Carpi (Modena) e ad esibirsi sarà il soprano Paola Matarrese, accompagnata alla chitarra classica da Rita Casagrande, proponendoci il coinvolgente programma “Una fragile armonia”, che metterà in luce il trionfo dell’estro chitarristico italiano legato alla voce.