Al Parco Ferrari il Modena Blues Festival si chiude con il grande Fabrizio Poggi

L'appuntamento più atteso dell'estate del Millybar arriva venerdì 12 luglio per la settima e penultima serata del Modena Blues Festival, la rassegna blues al Parco Enzo Ferrari di Modena con il sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Conad Giardino, il coordinamento di Emilio Teglio e la direzione artistica di Francesco Coppola. Dalle ore 20 sarà esposta come di consueto la mostra fotografica a cura di AC Factory e Paolo Gualdi con le immagini migliori delle edizioni precedenti della rassegna. Alle 21,30 ultimo appuntamento per il Photo Contest Modena Blues Festival.

Alle 21,45 salgono sul palco principale FABRIZIO POGGI & CHICKEN MAMBO. Fabrizio Poggi, cantante, armonicista e scrittore, nominato ai Grammy Awards 2018, premio Oscar Hohner Harmonicas, candidato ai Blues Music Awards (gli Oscar del blues), candidato ai Blues Blast Music Awards, vincitore del JIMI AWARD (gli Oscar della prestigiosa rivista Blues411) come miglior album internazionale, è il bluesman italiano più conosciuto in America. 22 album incisi, di cui molti registrati negli Stati Uniti, ha suonato con tanti grandi del blues, del rock e della canzone d’autore tra cui i Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, Little Feat, Ronnie Earl, Kim Wilson, Marcia Ball, John Hammond, Sonny Landreth, Garth Hudson of THE BAND and Bob Dylan, Guy Davis, Eric Bibb, Ruthie Foster, Otis Taylor, Mike Zito, Bob Margolin, Flaco Jiménez, David Bromberg, Zachary Richard, Jerry Jeff Walker, Bob Brozman, Eric Andersen, Richard Thompson, Tom Russell, Jimmy LaFave, The Original Blues Brothers Band, Steve Cropper.

Al Millybar arriva insieme ai CHICKEN MAMBO, la sua storica formazione fin dal 1991 composta da Fabrizio Poggi: armonica e voce; Enrico Polverari: chitarra elettrica; Tino Cappelletti: basso; Gino Carravieri: batteria.

Sabato 13 serata beat&rock di grande divertimento, da ballare ed ascoltare con il concerto, alle 22, di CECCO AND THE LIGHTERS dal titolo “If 60’s were 90’s” con la band del noto cantante e chitarrista modenese Cecco Signa

Domenica 14 dalle ore 18 tante attività per i più piccoli: Gli gnomi dispettosi Laboratori creativi dedicati ai bambini per sperimentare, creare, divertirsi! A cura di Cecicrea e Giochi in legno: Installazione interattiva con giocattoli antichi autoprodotti. A cura di Cantierart e APS Precariart

La musica arriva come ogni domenica verso le 19,30 con “The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar. Prima parte del live con la house band del Millybar formata dal maestro Davide Fregni al piano, Roberto Beneventi al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. e a seguire jam session con I tanti musicisti e cantanti che come ogni domenica vogliono salire sul palco e partecipare.

Per gli amanti dei mercatini, ogni venerdì e sabato, dalle 19 alle 24 “Mercatino sotto le stelle” HandMade & Vintage

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari”. Tel: 3277646127