Millybar: gruppi, cantautori e jam session per un altro weekend a suon di musica

Venerdì 23 agosto salgono sul palco grande del Millybar i Wild Flowers con i loro brani in gran parte inediti. Rock, Funk, Soul nelle loro mille sfumature sono i generi protagonisti delle musica del gruppo fondato dal tastierista Giovanni Bottini, che vanta esibizioni insieme ad artisti dal calibro di Ian Paice (dei Deep Purple), Ricky Portera (degli Stadio e L. Dalla), Maurizio Solieri (chitarrista di Vasco), Alberto Radius (di L. Battisti e Formula 3), e molti altri. Con la splendida voce Soul di Ilaria Gazzotti sviluppano brani inediti di stampo Rock e dalle marcate venature Funk, passando da sonorità Fusion, Soul, Pop e tratti ritmici di Rock-Progressive. Il gruppo è composto anche da Luca Montori alla chitarra, Vito Ammirabile al basso e Simon Bevilacqua alla batteria.

Sabato 24 a chiudere la rassegna “Cantautori 2.0” che già alla prima edizione ha ottenuto ottimi risultati di gradimento arriva ED Songwriter, nome d’arte del chitarrista e cantante Marco Rossi. Dopo tre mesi di tour, registrazioni e vita vissuta tra la California e Seattle, ED torna in Italia con una nuova storia e una preview del nuovo lavoro “Life in a Day” che uscirà a fine 2019. Chitarra e voce a cavallo tra gli anni 90 di Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains si mescolano alla delicatezza sixties di Lennon, Nick Drake e Donovan. Il tutto condito con polvere di stelle pop dal sapore Smiths e Cure.

Domenica 25 dalle 19,30 torna “The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar. Prima parte del live con la house band del Millybar formata questa domenica da Davide Fregni alle tastiere, Enzo Frassi al contrabbasso e Francesco Coppola alla batteria. Secondo set, jam session aperta a tutti i musicisti che vogliono partecipare.

Da lunedì 26 il consueto programma infrasettimanale di dj e balli del Millybar: lunedì tango con il Circolo Gardel; martedì revival, liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latini con LMM; giovedì danza country con dj Robby.

Come sempre, al Millybar tutti gli eventi ad ingresso gratuito. Parcheggio consigliato: via San Faustino. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari” o nella sezione eventi del sito web del Quartiere 4. Info e prenotazioni tavoli: Tel 3277646127.