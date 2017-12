Vignola, due appuntamenti a teatro con Jazz in'It winter

Due appuntamenti con Jazz in'It Winter In attesa dell’estate 2018 che vedrà il Festival Jazz in’It approdare al 30° anno di attività, va in scena al Teatro Fabbri di Vignola la consueta edizione invernale della rassegna nelle giornate di 27 e 28 dicembre. Due serate ad ingresso gratuito, come sempre all’insegna del grande jazz, che vedranno esibirsi artisti di fama internazionale.

Mercoledì 27 dicembre, sul palco, si potrà assistere a un inedito sodalizio musicale che vede il celebre trombettista Fabrizio Bosso affiancato dal quartetto di saxofoni Saxofollia. La duttilità e la versatilità del quartetto di saxofoni, in grado di passare rapidamente da morbide sonorità vicine alla musica classica ad atmosfere swing tipiche della big bang rendono questo inusuale spettacolo qualcosa di nuovo ed esclusivo nel quadro del jazz italiano. Fabrizio Bosso, meravigliosa tromba del panorama jazz, impreziosirà questa serata che porta sul palco un progetto originale creato appositamente per l’edizione 2017 del Jazz in’It Winter.

Giovedì 28 dicembre sarà la volta della Jazz in’It Orchestra, big band resident del Jazz in’It Festival da più di 10 anni, che si esibirà in un doppio concerto. Nella prima parte si ascolterà la versione di Ellington-Strayhorn delle musiche dello Schiaccianoci, celebre balletto del compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij rivisitato in chiave jazzistica nel 1960 proprio dalla Duke Ellingon Orchestra. A seguire un omaggio alle grandi voci della storia del jazz che vede impegnata sul palco, ancora a fianco della Jazz in’It orchestra, la grande voce di Walter Ricci, recentemente vittorioso all’importante concorso internazionale “New Wave Contest”. Si ascolteranno in questo frangente alcune delle più celebri song rese famose da artisti come Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennet o Ray Charles.

Ancora una volta la macchina organizzativa vignolese si distingue positivamente come esempio di perfetta sinergia tra gli enti locali come Regione, Comune, Fondazione di Vignola e le associazioni Terre di Jazz, Olimpia Vignola e Circolo Musicale “G. Bononcini” che dal 2014 organizzano eventi jazz, gratuiti per l’utenza, lungo tutto il periodo dell’anno. Due serate di grande spessore artistico in bilico tra tradizione ed innovazione, due progetti originali targati Jazz in’It che coinvolgeranno il pubblico e lo porteranno in un mondo sonoro poliedrico e spumeggiante, mai ripetitivo e spesso inusuale grazie ai grandi ospiti Fabrizio Bosso e Walter Ricci.