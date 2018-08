Tante sfumature di Jazz nel week end del Millybar

Prosegue con un week end all'insegna del jazz nelle sue tante sfumature la rassegna di eventi e concerti al Millybar, con patrocinio del Comune di Modena, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Hera e Conad Giardino.



Sabato 11 agosto, sempre alle 21,30, è la volta di Samba de Quintal Trio. Il trio nasce da anni di collaborazione e dall’amore per la musica brasiliana. La Musica Popular Brasileira si caratterizza per il suo ritmo spumeggiante, le sonorità chitarristiche e un uso della voce che derivano direttamente dal samba e la fusione con altri generi, dal jazz al folklore brasiliano. Gli strumenti a percussione tipici, come il pandeiro, danno vita a un flusso continuo di musica, che spinge il pubblico al coinvolgimento totale, fino al ballo. Il gruppo è composto dal chitarrista Marcello Pugliese, dalla giovane e virtuosa cantante Grazia Cinquetti e dal percussionista Gianni Sorvillo.

Domenica 12 agosto turno di riposo per “The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar che tornerà domenica 19 agosto. Il Millybar come da tradizione ospita infatti come negli scorsi anni l'evento ferragostano delle tre confederazioni sindacali dei pensionati di CISL, Uil e CGIL. Quest'anno il concerto offerto dai sindacati ospita il gruppo beat “Quelli del lunedì” che saliranno sul palco alle 20,45.

La settimana di ferragosto il Millybar è aperto e prosegue con le consuete attività serali: lunedì serata tango, martedì serata revival, mercoledì 15 agosrto balli latini e giovedì danza country, per poi riprendere i live da venerdì 17 agosto



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

