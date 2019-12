La Tenda, l'ultimo weekend di musica si apre con il concerto del duo Coma Cose

Si chiude in musica l’offerta culturale 2019 della Tenda dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, in viale Monte Kosica, prima della pausa per le festività natalizie. Nell’ultima settimana di programmazione in dicembre sono tre gli appuntamenti in calendario: da giovedì 19 con i Coma Cose a Cantautori su Marte, a sabato 21 con i DeSAmistade per il Cuamm, passando venerdì 20 per Javier Girotto e Moltimondi a Arts & Jam). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Il programma è online (sul sito del Comune di Modena e su facebook La Tenda).

Giovedì 19 dicembre alle 21 c’è la seconda anteprima di “Cantautori su Marte”, rassegna curata dal Centro Musica nell'ambito del progetto Sonda, con la direzione artistica di Corrado Nuccini. Sarà il duo rap Coma Cose al centro dell’ennesimo incontro con artisti della scena italiana, per fare con loro il punto tra parole e musica sulla canzone d'autore. A intervistare gli ospiti sarà ancora una volta Francesco Locane, speaker radiofonico e giornalista. Il progetto Coma Cose nasce nel 2016 dall'incontro fortuito tra Fausto Lama, musicista e produttore, e Francesca alias California, entrambi milanesi di adozione al tempo nello stesso negozio. Tra febbraio e giugno 2017 pubblicano quattro video, e nell'autunno dello stesso anno l'EP "Inverno Ticinese", a cui fanno seguito il primo tour e il singolo "Post Concerto", che li porta alla ribalta. "Hype Aura", il primo album ufficiale dei Coma Cose, è stato pubblicato per Asian Fake il 15 marzo 2019.

Venerdì 20 dicembre alle 21 spazio alla musica jazz con il concerto di Modena MoltiMondi, esperienza al suo terzo anno in Tenda. Il laboratorio rivolto agli studenti delle scuole superiori, condotto da Michele Bonifati, Giulio Stermieri e Simone Di Benedetto, ha dato vita ad un'orchestra multiculturale che suonerà con un ospite d'eccezione: Javier Girotto, sassofonista, compositore, arrangiatore, flautista, argentino naturalizzato italiano, collaboratore delle Jazz Orchestra di Parigi e di Amsterdam, e di musicisti del calibro di Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava e Fabrizio Bosso.

Sabato 21 dicembre alle ore 21 il programma della Tenda per il 2019 si chiude con il concerto dei DeSamistade “Vent’anni da Faber”, organizzato da Cuamm - Medici con l’Africa. Durante la serata, interamente dedicata alla musica di Fabrizio De Andrè nel ventennale della sua scomparsa, saranno raccolte donazione da devolvere ai progetti di cooperazione sanitaria di “Cuamm-Medici con l'Africa”.