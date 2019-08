I Fergus e Nicola Setti nel fine settimana musicale del Parco Ferrari

Prosegue per tutto agosto il programma del Millybar, compresa la musica dal vivo che caratterizza il week end. Il programma del Parco Ferrari è realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Conad Giardino, coordinato da Emilio Teglio.

Venerdì 2 agosto saranno sul palco del Millybar i FERGUS, irriverente quanto divertente gruppo modenese. Il repertorio è composto di cover, quasi tutte in inglese, di brani rock/punk. I concerti sono pensati ed eseguiti per evitare che il pubblico stia seduto. Il repertorio pesca fra Clash, Queen, Deep Purple, Beatles, Rolling Stones.

Sabato 3 agosto Nicola Setti apre la nuova rassegna “Cantautori 2.0", dedicata ai nuovi cantatutori, giovani e meno giovani, locali e non, che si svolgerà tutti i sabati di agosto fino al 24 e che vedrà sul palco del Millybar anche la giovane ferrarese Arianna Poli il 10 agosto, Giancarlo Frigieri il 17 e Ed Songwriter il 24. Setti presenta il nuovo album ARTO, il secondo album vero e proprio di Nicola Setti uscito recentemente per La Barberia Records e Vaccino Dischi. Fondamentale per la realizzazione del disco è stata la produzione artistica di Luca Mazzieri che ha dato una veste e una direzione bellissima ai pezzi voce e chitarra di Setti

Domenica 4 la musica arriva come ogni domenica verso le 19,30 con “The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar. Prima parte del live con la house band del Millybar formata questa domenica da Luca Barbieri al piano, Pablo Del Carlo al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. Secondo set, jam session aperta a tutti i musicisti che vogliono partecipare.

Da lunedì 5 il consueto programma infrasettimanale di dj e balli del Millybar: lunedì tango con il Circolo Gardel; martedì revival, liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latini con LMM; giovedì serata di danza country con dj Robby Country.

Info e prenotazioni tavoli: Tel 3277646127