I reggiani Fog Eaters per il Modena Blues Festival e i modenesi Bittersweet nel weekend del Millybar

Ancora tanta buona musica dal vivo al Millybar. Prosegue infatti venerdì 20 luglio il Modena Blues Festival, la rassegna con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Hera e Conad Giardino, con la direzione artistica di Francesco Coppola.

La penultima giornata della rassegna – che si concluderà il prossimo 27 luglio - prevede dalle ore 20 il Workshop “Fotografando Musica” La tecnica del Bianco a cura di AC Factory scuola di fotografia, che cura anche il Photocontest a premi che si svolge durante il concerto serale.

Alle 21,30 il concerto dei FOG EATERS, quartetto “Chicago Blues” originario dell’Emilia. Il loro repertorio è molto vasto, ma vede come protagonista indiscusso il blues elettrico di Chicago insieme al Texas blues, i cui esponenti principali sono Fabulous Tunderbirds, Jimmie Vaughan, Muddy Waters, Ronny Earl, Albert Collins, Albert King. Tra i generi prediletti dal quartetto non mancano i rock’n roll, i boogie e gli swing anni ’50 per far scatenare e divertire chi vuole ballare. Nella loro playlist anche pezzi propri: è appena uscito il loro primo album di inediti. I Fog Eaters sono: Giorgio Pinna, voce; Andrea Pititto, chitarra; Fabio Cavalca, basso; Oscar Abelli. Batteria.

Sabato 21 luglio tornano per la terza volta a grande richiesta al Millybar i Bittersweet. Propongono un viaggio musicale tra le due sponde degli States, per lo più di rock anni 90. Brani propri e covers reinterpretate di importanti rock band americane. Cecco Signa, Paolo Zoboli, Lele Morselli (ex Ateche) insieme a Marcello Borsari rendono omaggio ad alcuni dei nomi più importanti e dei brani più belli del decennio in cui il Rock ha scoperto una nuova vita, tornando ai vertici di tutte le classifiche, per una nuova era della cosiddetta generazione x. Nirvana, Red hot chili peppers, Pearl jam, Lenny Kravitz, Mettalica, U2, R.E.M.... ma anche Oasis, Verve, Blur, Foo Figthers, Offspring, Green Day... sono alcuni dei nomi che i BITTERSWEET ripropongono in un live coinvolgente da cantare e ballare. Prima di Bittersweet l’esibizione di MAD “Music against disorder” la band creata da un progetto del Social Point.

Domenica 22 luglio torna il jazz con “The Sunday Jam”: la jam session del Millybar che prevede una prima parte condotta dalla house band del Millybar che vedrà come ospite d'eccezione il pianista Stefano Calzolari. Ad accompagnarlo Pablo Del Carlo al contrabbasso e Francesco Coppola alla batteria. Altri musicisti si aggiungeranno per jammare fino verso le 22.

Lunedì 16 tango e milonga con il Circolo Gardel dalle 21,30