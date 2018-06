Tanti spettacoli nelle sere di giugno, si riaccende piazza XX Settembre

Anche quest’anno la rassegna estiva di Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico, si arricchisce con nuovi ed entusiasmanti spettacoli. Ad aprire il programma di Piazza XX Settembre sarà il gruppo I Perfetti Sconosciuti che martedì 5 alle ore 21.15 farà rivivere i veri valori fondati sull'amore e sugli aspetti sociali che la canzone italiana d’autore offre ad ogni genere di pubblico. Lo spettacolo “Questi piccoli grandi spostamenti del cuore” racconterà una storia, nota su nota, attraverso la Grande Canzone Italiana d’Autore e monologhi. Testi, amore, passione, luoghi e poesie.

Venerdì 8 l’appuntamento sarà dedicato agli sportivi con la Cerimonia FIPAV, che vedrà, a partire dalle ore 19.00, la premiazione di tutte le società e degli atleti vincitori dei Campionati Modenesi 2017/2018.

Domenica 10 Piazza XX Settembre ospiterà dalle ore 19.30 il gran concerto finale di Coriamo, Festival della Coralità Modenese AERCO, che invaderà già dalle ore 18.00 le Vie e le Piazze del Centro Storico con 28 cori provenienti da tutta la provincia di Modena.

Martedì 12 alle ore 21.15 sarà la volta di uno spettacolo Swing and Jive Italiano raffinato, originale e al tempo stesso ricco di energia con “The Jumpin’ Shoes”, una rivisitazione in chiave moderna delle sonorità delle orchestre Jazz degli anni ’40, dei gruppi da ballo degli anni ’50 e delle più belle canzoni italiane.

Lunedì 18 e 25 Giugno dalle ore 21.00 l’Associazione W le Mamme trasformerà Piazza XX Settembre in uno spazio di riflessione, condivisione e confronto su tematiche specifiche alla vita di relazione delle coppie e le famiglie con la proiezione dei film “Perfetti Sconosciuti”, per affrontare il tema dell’amore ai tempi dei Social Network e “American Life”, per confontarsi sull’evoluzione dei modelli familiari e genitoriali.

“Nebbia in Val Padana” è invece il titolo dello spettacolo comico-musicale interpretato da Andrea Ferrari, Marco Dieci, Pablo del Carlo e Frank Coppola che si terrà martedì 19 alle ore 21.15. Uno show spensierato, scherzoso e nostalgico al tempo stesso, per far rivivere con le note e le esecuzioni, i tormentoni, le melodie e i ritornelli più famosi di un’epoca unica.

Giovedì 21, in occasione della Festa della Musica, alle ore 21.15 Piazza XX Settembre sarà conquistata da Classiks “My favourite things”, un nuovissimo show della BBC Big Band Castello, che integra l’energico sound dell’orchestra con immagini e recitazione, per raccontare attraverso i classici dello “swing” le proprie “cose preferite”.

Gli eventi in Piazza XX Settembre si chiuderanno in bellezza martedì 27 con l’immancabile Festival Cabaret Emergente che quest’anno, in occasione del suo 25esimo compleanno, dalle ore 21.15 intratterrà tutti i presenti con un esclusivo e divertente evento celebrativo presentato da Riccardo Benini e Guido De Maria.