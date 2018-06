40 anni di storia con il concerto “ Sogno di una notte .....con l’Ordine del Nocino Modenese”

L'Ordine del Nocino festeggia i suoi 40 anni con un concerto dal titolo "Sogno di una notte...con l'Ordine del Nocino Modenese" che si terrà martedì 26 giugno alle ore 21.00 presso la Rocca Rangoni di Spilamberto, organizzato dall’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena per celebrare i nostri 40 anni e che vedrà 100 elementi eseguire brani di musica classica accompagnati da brani contemporanei. Un momento musicale che conclude i festeggiamenti di San Giovanni che si sono tenuti in questo weekend a Spilamberto.

Il concerto verra’ eseguito dall’Orchestra di Fiati dell’ISSM “Vecchi-Tonelli”di Modena e Carpi e sara’ diretto dal Prof.Massimo Bergamini.

Accesso gratuito

Programma del Concerto

Fanfare and Theme for The Planet Earth

M. Mangani

America

H. Gualdi e Arr. M. Mangani

Jazz Band

H. Gualdi

arr. M. Mangani

A Disney Spectacular

arr. J. Moss

Spirit of Freedom

M. Mangani

Passeggiando per Brooklyn

H. Gualdi

arr. M. Mangani

Blues da “Un Americano a Parigi”

G. Gershwin

arr. M. Mangani

Moment for Morricone

E. Morricone

arr. J. de Meij

Orchestra di Fiati dell’ISSM “Vecchi-Tonelli”

di Modena e Carpi

diretta dal Prof. Massimo Bergamini