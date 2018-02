Spira Mirabilis: 1° tappa del tour a San Possidonio

Martedì 20 febbraio alle ore 21.00, presso il Palazzurro di San Possidonio, prenderà il via il tour di SPIRA MIRABILIS. Per la seconda volta l'orchestra suonerà nel nostro Comune, ricorda il Sindaco Rudi Accorsi: un grande evento, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, che siamo onorati di ospitare. Quali sono le peculiarità, le caratteristiche e le motivazioni che hanno dato vita ad una realtà come Spira ce le racconta la portavoce Francesca Piccioni.

“Spira mirabilis non è una vera e propria orchestra, ma un laboratorio musicale. Il numero di musicisti che la compongono può cambiare in base al repertorio scelto: può prendere la forma di un quintetto d’archi oppure quella di una grande orchestra con un coro e cantanti solisti, ma ciò che non cambia mai sono le motivazioni e l’integrità del nostro lavoro insieme. Ci troviamo 4/5 volte all’anno per incontrare un solo brano alla volta. Passiamo insieme molti giorni di prova sulla partitura scelta, confrontiamo le nostre opinioni, ci correggiamo a vicenda, valutiamo il nostro modo di suonare dai dettagli più minuti, trascorrendo a volte molte ore su poche battute, alla visione macroscopica della struttura del brano in questione. L’importante è che questo percorso di studio porti ad una serie di scelte nette e definite che possano rendere all’ascoltatore un’interpretazione unitaria e condivisa. Questa interpretazione collettiva sostituisce quella che darebbe il direttore d’orchestra se ci fosse. Ed è proprio alla figura del direttore che ci ispiriamo, privandocene non tanto per ribellione, quanto per desiderio di emulazione. La nostra sede principale è a Formigine, dove abbiamo da sempre trovato sostegno per il nostro progetto e un pubblico curioso ed assiduo. Da alcuni anni abbiamo instaurato anche una felice collaborazione con i comuni della Bassa che ospitano i nostri concerti e condividono calorosamente il risultato delle nostre ricerche musicali. Il 20 Febbraio a San Possidonio si terrà il primo di sei concerti di un tour, realizzato anche grazie al prezioso contributo di BPER Banca, che avrà come protagonista la Sesta Sinfonia di Beethoven”.

Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione consigliata.

Per informazioni: Uff Cultura di San Possidonio, tel. 0535.417924 – 340.6643676.