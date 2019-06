Anima Mundi 2019, il Coro Luigi Gazzotti alla Festa Europea della Musica

Da alcuni anni il Coro Luigi Gazzotti diretto da Giulia Manicardi offre alla città un concerto che sotto il titolo evocativo di Anima Mundi raccoglie grandi capolavori per coro. Seguendo una tradizione molto diffusa in Europa, quella dei concerti ad ingresso libero e con un contatto diretto ed informale tra pubblico ed esecutori, si ascolta grande musica. L’edizione 2019 si realizzerà venerdì 21 giugno sempre presso la Chiesa di Santa Maria delle Assi, intima e di ottima acustica. La data è stata posticipata rispetto agli scorsi anni per fare coincidere l’evento con l’occasione simbolica del 21 giugno e la 25° edizione della Festa Europea della Musica da sempre legata al solstizio d’estate.

Il programma è stato pensato come un percorso tematico attraverso la musica vocale del romanticismo tedesco, così ricca di riferimenti alla natura, alla notte e ai sentimenti che essa suscita nell’uomo. In particolare verrà eseguito per la prima volta a Modena il celebre notturno di Schubert Ständchen per mezzosoprano e coro a voci pari, di cui l’autore stesso ha concepito due differenti versioni: per voci maschili e voci femminili. Nel concerto si ascolteranno entrambe.

La scelta del repertorio è infine legata alla possibilità di collaborare con Daniela Pini, certamente tra i migliori mezzosoprani della sua generazione e tra le poche cantanti italiane a vantare una reale attitudine per la liederistica tedesca e i suoi infiniti colori.

Daniela Piniè considerata tra i migliori mezzosoprani della sua generazione e svolge un’intensa carriera internazionale. Recentemente ha calcato i palcoscenici del Teatro Costanzi di Roma, della Bayerische Staatsoper di Monaco e ha rappresentato l’Italia nel concerto di apertura del 18° Festival delle Arti presso il National Centre For the PerformingArts di Pechino. Nel 2018 si è esibita, riscuotendo grande successo, al Musikverein di Vienna diretta dal M. Riccardo Muti.

Per agevolare l'accesso il programma della durata di circa 30 minuti viene eseguito 2 volte a breve distanza nella stessa serata: ore 21 e ore 22. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti, appassionati o semplici curiosi. La chiesa verrà aperta alle ore 20:30 per il primo turno e rimarrà sempre aperta fino al termine della seconda esecuzione.