Riolunato, un Ferragosto speciale sulle note dell'arpa di Josè Antonio Domené

Giovedì 15 agosto 2019, alle ore 17.00 presso la Chiesa di Santa Francesca Saverio Cabrini (detta dell'Emigrante) a Groppo di Riolunato, appuntamento con l'arpa di José Antonio Domené, che si esibirà in duo con Davide Burani.

"E' un grande piacere per me - racconta il Maestro - festeggiare per la seconda volta il Ferragosto a Riolunato: avrò l'onore di suonare in una Chiesa dall'acustica splendida e la cui disposizione permette ai presenti di vedere bene le mani degli esecutori da ogni posizione".

Prosegue "Io amo l'Italia, la considero la patria della musica e cerco di venire in Italia tutte le volte che posso e quando i miei impegni professionali (Josè Antonio è prima Arpa dell'Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca e collabora, sempre in qaulità di prima arpa, con l'Orchestra del Gran Teatre "Liceu" di Barcellona e con il Teatro Real di Madrid) me lo consentono. Grazie al mio collega Davide Burani, con cui suono spesso a Palma de Mallorca, durante la stagione sinfonica, ho avuto modo di conoscere i luoghi dell'Appennino modenese e li ho apprezzati molto".

Il programma del concerto di ferragosto prevede la presentazione del suo ultimo cd Aires de Espana, che contiene importanti brani del repertorio spagnolo; gli autori di questi brani sono Manuel De Falla, Joaquin Turina, Isaac Albeniz, Enrique Grandados, etc. L'artista spiega che "il concerto si propone come un viaggio musicale nella Spagna dal Settecento al nostro secolo".

L'ingresso dal concerto è libero fino ad esarimento del posti disponibili. L'evento è organizzato dall'Accademia "Lo Scoltenna" in collaborazione con il Comune di Riolunato e con l'Associazione Cantieri d'Arte.