Continua la rassegna musicale Note di Passaggio, sul palco del Troisi arriva il Venice Harp Duo

Domenica 27 ottobre alle ore 17:00 al Teatro “Troisi” di Nonantola si terrà il secondo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonista del concerto sarà il Venice Harp Duo, ensemble giovane e di grande affiatamento, nato dall’incontro di Ilaria Bergamin ed Eleonora Volpato durante la serata di premiazione di un concorso musicale a Treviso in cui entrambe sono risultate vincitrici del primo premio nella loro categoria. Il loro repertorio spazia dalla musica del Settecento ai giorni nostri, con particolare attenzione ai brani che esaltano le qualità espressive e sonore dell’arpa.

Il programma del concerto nonantolano è una dimostrazione di straordinaria versatilità e spazia dalla parafrasi operistica (Duetto sulla Casta Diva di Bellini, scritto dal compositore napoletano Giovanni Caramiello) alle trascrizioni dal repertorio per organo (lo splendido Prélude, Fugue et Variation op.18 di César Franck e l’iconica Toccata e Fuga in re minore di Bach), fino alle atmosfere eleganti del primo Novecento francese (Quattro Preludi di Tournier) e alla ritmicità sfrenata della danza (Tango e Rumba di Carlos Salzedo).

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

Prima del concerto, alle 15:00, si terrà la visita guidata "Nonantola Sotto-Sopra; alla scoperta dell’itinerario archeologico visibile/invisibile di Nonantola"; il ritrovo è fissato per le ore 15:00 in via del Macello, nel cortile del Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi). È gradita conferma di partecipazione da parte degli interessati entro le ore 12:00 di domenica 27 ottobre all’indirizzo: info@amicidellamusicamodena.it o al numero 329/6336877.