Concerti. The Bastard Sons of Dioniso ancora sul palco dell'OFF

Sabato 6 Gennaio, dalle ore 22:30 , The Bastard Sons of Dioniso presenteranno all'Off di Modena, “Cambogia”, il nuovo album uscito il 1°Dicembre scorso. L'album è stato anticipato dal singolo “Non farsi domande”, il cui video (regia di S. Bellumat) è stato pubblicato in anteprima su Repubblica.it

Nati come power trio nel 2003, The Bastard Sons of Dioniso hanno conquistato un apprezzamento via via crescente: sia in forma hard’n’roll (chitarra/basso/batteria), sia in versione unplugged con chitarre acustiche, nel quale ripropongono pezzi originali. Con un disco d'oro alle spalle ("L'Amor Carnale"), il trio dei Bastardi ha avuto la fortuna di suonare nei maggiori festival rock italiani e di essere opening act di artisti importanti come Ben Harper, Robert Plant e Green Day.

La loro musica prende spunto dal rock degli anni ’70, con venature hard di matrice zeppeliana e vocalizzi a tre voci che strizzano l'occhio ai Beatles ma anche a Crosby Stills Nash & Young.

Ad aprire il loro concerto, grazie a Sonda, il progetto del Centro Musica di Modena, Oaks for Rent.

Ingresso euro 8 con tessera ARCI.

Prevendite disponibili presso Dischinpiazza ( Piazza Mazzini 35- Modena)