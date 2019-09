La band pesarese Be Forest in concerto ai Cortili di Ago

Nuovo appuntamento, ai Cortili di Ago, con la rassegna Cut your hair. Mercoledì 11 settembre, saranno di scena i Be Forest con il loro nuovo disco, “Knocturne”. Originari di Pesaro, i Be Forest mancavano dal 2014, dai tempi di Earthbeat, e per il loro ritorno hanno voluto preparare con cura un disco che fosse, innanzitutto, onesto, diretto. Lo si avverte subito dal sound, al tempo stesso più spoglio e più ricco, il più possibile analogico.

“All’inizio – spiegano i componenti del gruppo – pensavamo che questo disco fosse ambientato nello spazio. Poi ci siamo sentiti attratti dall’opposto, dagli abissi più profondi, dall’idea di quel buio interminabile. E in un certo senso, questa è stata l’immagine che si è impressa più di tutte in queste canzoni.”

Knocturne è stato prodotto da Steve Scanu insieme ai Be Forest, registrato e mixato da Steve Scanu e masterizzato da Josh Bonati. Oltre a Costanza Delle Rose (voce e basso), Erica Terenzi (voce, batterie, Eminent) e Nicola Lampredi (chitarra), hanno suonato in questo disco anche Steve Scanu, Jack Eden e Luca Sorbini. La rassegna Cut your Hair è a cura di La Barberia Records. Inizio alle 21.30.