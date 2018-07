La più importante cover band dei Beatles all'Arena Grandemilia per Aseop

.Il 4 Luglio all’Arena Grandemilia grande festa per i 30 anni di Aseop Modena con il concerto dei Beatbox.

Era il 6 marzo 1988, quando un gruppo di genitori di bambini affetti da patologie oncoematologiche insieme alla Professoressa Fausta Massolo, allora Direttrice del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, decise di dare vita ad ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), con il fine principale di sostenere la ricerca e la cura, di fornire un punto di riferimento competente e solidale alle famiglie ed ai bambini colpiti dalla malattia. L’Associazione è costantemente impegnata affinchè gli ambienti e la strumentazione del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena siano sempre all’avanguardia, al fine di fornire un sistema di cura di ultima generazione, di migliorare l’ospitalità dando comfort sempre migliori ai bimbi e ai loro familiari. Aseop si occupa diServizio di accoglienza - Assistenza burocratica Assistenza alla famiglia - Assistenza economica Assistenza scolastica e attività ludiche e ricreative, aiutare i bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie, sia durante che dopo il periodo di degenza; gestiree completare al meglio LA CASA DI FAUSTA; promuovere e sostenere la ricercain ambito oncoematologico.

A festeggiare questo importante traguardo i Beatbox la più importante cover band dei Beatles d’Europa. Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. E per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four. A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli Federico Franchi e Filippo Caretti, vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60.

Durante la serata sarà presentata la squadra di calcio dei ragazzi e ragazze Aseop che ha vinto la Winners Cup 2018 a Milano, lo scorso maggio. La Winners Cup è un torneo di calcio organizzato dal Csi Comitato di Milano insieme a Inter Pirelli, alla Fiagop Onlus e al "Progetto Giovani della Pediatria". 250 ragazzi e ragazze "ex pazienti oncologici" tra i 14 e i 25 anni provenienti da 15 città italiane e da Parigi, si sono s dati in partite di calcio a 7, a Milano presso il centro Suning. Una grandissima emozione regalata dai ragazzi scesi in campo per un torneo che va oltre lo sport e celebra i veri "campioni nella vita".