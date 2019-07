San Possidonio, una serata per ricordare a sette anni dal terremoto

Mercoledì 3 luglio, verrà recuperata la serata promossa dal Gruppo Volontari della Protezione Civile di San Possidonio, in occasione del settimo anniversario dal sisma del 2012.

Verrà proiettato, alle ore 21.00 in Piazza Andreoli, il cortometraggio Inagibile (Italia 2016 durata 27') di Cassinis e Comito, presentato dalla regista Giulia Natalia Comito. Inagibile racconta l’elaborazione di un dramma collettivo dall’inedita prospettiva di un musicista, da molti anni tra i punti di riferimento più amati della scena indipendente italiana.

A seguire Bob Corn in concerto. Bob Corn ha composto tutte le sue canzoni disteso a letto, lo sguardo rivolto al soffitto della camera. Fino alla notte del 20 maggio 2012, quando la sua casa, come quella di migliaia di altri emiliani, non ha retto alla furia del terremoto. Da allora non ha più scritto canzoni, e quelle vecchie gli è venuta voglia di suonarle tra la sua gente, più che altrove, in giro per il mondo, come ha sempre fatto.

In caso di maltempo l’evento avrà luogo presso l’Auditorium Principato di Monaco.