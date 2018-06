Concerti d’Oggi, i pianisti del “Call for young performers” alla San Carlo

Mercoledì 6 giugno alle ore 21:00 al Teatro San Carlo di Modena si terrà un appuntamento speciale dei Concerti d’Oggi, la rassegna curata dagli Amici della Musica di Modena che abbraccia musiche di ogni epoca e stile con uno sguardo e un approccio “contemporanei”.

Il concerto è dedicato alla produzione pianistica di György Ligeti, uno dei massimi compositori del secondo dopoguerra, scomparso nel 2006; la serata vedrà alternarsi sul palco del San Carlo otto giovani pianisti selezionati dal “Call for young performers”: Riccardo Bisatti, Stefano Cascioli, Alessia Cecchetti, Mattia Cicciarella, Daniele Fasani, Giovanni Galletta, Francesco Melani ed Emanuele Stracchi. “Call for young performers” è una masterclass tenuta dalla celebre pianista Maria Grazia Bellocchio, organizzata dal Divertimento Ensemble di Milano nell'ambito delle sue attività; giunta quest'anno alla settima edizione, si è svolta in otto incontri tenutisi presso la Fabbrica del Vapore di Milano tra il novembre 2017 e il mese scorso, aperti anche al pubblico curioso o interessato, conclusi con l'esecuzione integrale della produzione pianistica di Ligeti.

Il concerto modenese presenterà nella prima parte alcuni lavori giovanili del compositore ungherese, risalenti agli anni '40 (l'Invenzione, i Due Capricci e i Cinque Pezzi per pianoforte a quattro mani), mentre nella seconda parte proporrà i tre libri dei celebri Études, tra le più importanti e celebrate creazioni pianistiche del '900, composti nell'arco di oltre un quindicennio dal 1985 al 2001. Scrive lo stesso Ligeti a proposito dei suoi Studi: “Non sono musica jazz né chopiniana, né debussiana, né africana né Nancarrow, e certamente non sono costrutti matematici. Quello che compongo è difficile da classificare: non è né "d'avanguardia" né "tradizionale" né tonale né atonale. E in nessun modo postmoderno, poiché l'ironica teatralità del passato mi è del tutto estranea. Questi sono pezzi di pianoforte virtuosistico, études in senso pianistico e compositivo. Procedono da un'idea di base molto semplice, e conducono dalla semplicità alla grande complessità: si comportano come organismi in crescita”.

Maria Grazia Bellocchio, che ha tenuto la masterclass “Call for young performers”, è una tra le figure di maggior spicco del concertismo italiano; ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio G. Verdi di Milano diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Si è esibita con l’Orchestra della RAI di Milano, l’Orchestra del Conservatorio di Milano e l’Orchestra Sinfonica Siciliana ed è stata invitata a far parte dell’Orchestra Schleswig Holstein Music Festival diretta da Leonard Bernstein. Il suo repertorio spazia da Bach ai giovani compositori contemporanei; insegna pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo e tiene regolarmente corsi di perfezionamento pianistico dedicati al repertorio classico e contemporaneo.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it