Soliera, la musica indie invade Piazza Lusvardi con il concerto dei Canarie

Profumo di Arti Vive Festival a Soliera per la serata di venerdì 17 luglio. Alle 21.30, in piazza Lusvardi, si esibisce un nome di punta della scena musicale indie italiana: Canarie, nel’ambito della Festa del Racconto.

Canarie è il nome del duo formato da Paola Mirabella (Honeybird and the Birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican). Presentano il loro album d'esordio che prende il titolo del celebre saggio dell'antropologo francese Claude Lévi-Strauss “Tristi Tropici”. Un album dall'ossatura pop, attraversato da una scrittura affilata e delicata che parla di amore e non amore, lacrime o gocce di sudore, offrendo un prontuario di educazione sentimentale ambientato all’interno di quelli che sono i tropici del corpo, due rette parallele che racchiudono gli organi caldi. Un affresco ricco di sfumature che documenta come le varie stagioni della passione e gli oscuri oggetti del desiderio cambino con il passare del tempo.

Ingresso libero su prenotazione sul sito della Fondazione Campori.