"Martedì musicali", concerto in San Giorgio per il Santo Patrono di Sassuolo

Ormai in dirittura d’arrivo, proseguono “I Martedì Musicali”, la rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo che si avvicina alla conclusione con il suo penultimo appuntamento ricchi di buona musica e di grandi novità. La terza edizione de “I Martedì Musicali” si è svolta interamente nei principali luoghi sacri di Sassuolo: iniziando dal Duomo di San Giorgio, per passare poi alla Chiesa di Sant’Antonio, quella di San Giovanni Neumann ed il Santuario di San Francesco in Rocca; tutti luoghi perfetti per appuntamenti concertistici di alto livello.

L’intento della rassegna è infatti da sempre quello di conoscere e riscoprire il valore delle chiese della città di Sassuolo e di valorizzarle. La rassegna è promossa dall’Unità Pastorale Sassuolo Centro e sostenuta dalla Pro Loco Città di Sassuolo e dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura la direzione artistica. Quest’ultima edizione inoltre è stata ideata in collaborazione con il Modena Organ Festival.

I due appuntamenti che ci separano dalla fine, entrambi di martedì sera alle ore 21, ruoteranno intorno al repertorio vocale: il 23 aprile saranno protagoniste le voci soliste, mentre il 21 maggio verrà messa in scena un’opera lirica. Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Il prossimo appuntamento avrà luogo Martedì 23 aprile alle ore 21, in occasione della Festività del Santo Patrono di Sassuolo, presso la Chiesa di San Giorgio (Duomo), in Vicolo Carandine, 11 – Sassuolo.

Protagonisti della serata saranno il mezzosoprano Alicia Paredes ed il soprano Plamena Angelova, accompagnate all’organo dal Maestro Roberto Bonetto.

Con il programma “Voce di donna o d’angelo”, i nostri artisti ci proporranno una serata all’insegna di un repertorio sacro estremamente suggestivo ed angelico.