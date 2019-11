Andy McKee, uno dei migliori chitarristi acustici del mondo arriva sul palco dell'OFF di Modena

A poco più di un anno dai concerti che lo hanno visto protagonista nel 2018, Andy McKee torna in Italia per portare in tour la sua inconfondibile musica: dopo l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il chitarrista statunitense sarà sul palco del circolo OFF di Modena mercoledì 6 novembre.

Andy McKee è riconosciuto come uno dei migliori chitarristi acustici al mondo, abile nel fingerstyle, tecnica che non prevede l’utilizzo del plettro. Le dita che pizzicano le corde d’acciaio della chitarra, l’energia prodotta ed il contenuto melodico dei suoi brani lo rendono riconoscibile al primo ascolto. Ha raggiunto milioni di spettatori su YouTube costruendo un successo strepitoso che gli ha permesso di essere annoverato tra gli artisti più influenti della sua generazione. “Andy McKee può considerarsi uno dei migliori chitarristi del mondo e per una buona ragione. Il ritmo che dà ai suoi brani è a dir poco ipnotizzante” , così ne parlava in un articolo la rivista Guitar World USA.

L’apertura della serata è prevista per le 21:30. Sono disponibili i biglietti in prevendita online su Mailticket Italia e a Modena da Dischinpiazza

Posto unico in piedi: € 20,00 + prevendita. Ingresso e comunicazione riservate ai soci dell’associazione Culturale Stòff.