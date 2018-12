Temi fantasy e canti natalizi si fondono al Teatro Facchini

Sabato 29 dicembre il Teatro Facchini di Medolla ospita “Fantasy and Christmas”, un concerto natalizio organizzato dall’associzione culturale “Coro città di Mirandola” che vedrà il coro giovanile Augusta esibirsi in un commubio musicale insolito ma di grande fascino. I giovani coristi eseguiranno infatti un mix di classici natalizie e colonne sonore delle più note saghe fantasy come Skyrim, il Trono di Spade, il Signore degli Anelli e altre ancora.