Teatro dei Segni, Clarice Assad in concerto apre Trasparenze Stagione

La seconda edizione di Trasparenze Stagione si apre martedì 16 ottobre con il concerto di Clarice Assad, apprezzata pianista, produttrice e musicista jazz con un prezioso talento per l’improvvisazione scat e un’ampia varietà di stili. Inizio alle ore 21.00 presso il Teatro dei Segni di Modena.

Originaria di Rio de Janeiro, è nata in una delle famiglie brasiliane più famose nell’ambito musicale (è la figlia di Sergio Assad, uno dei più noti chitarristi e compositori odierni); si è esibita professionalmente sin dall’età di sette anni. Inizia a studiare pianoforte con Sheila Zagury in Brasile e poi con Natalie Fortin a Parigi. Prosegue la formazione con piano jazz e brasiliano con Leandro Braga e, trasferitasi negli Stati Uniti, con Ed Bedner (Berklee School of Music) e Bruce Berr alla Roosevelt University di Chicago. Si è dedicata alla composizione grazie all’insegnamento di Ilya Levinson, Stacy Garrop, David Rakowski, Osvaldo Golijov, Michael Daugherty, Evan Chambers e Claude Baker. Clarice ha studiato canto con la compositrice e cantante Susan Botti e Judy Blazer. Si è laureata in Musica al Chicago College of the Performing Arts e si è specializzata in Composizione Musicale – Master della University of Michigan, Ann Arbor.

Clarice è uno dei compositori presenti al Cabrillo Festival of Contemporary Music e a La Jolla Music Festival, che le ha recentemente commissionato una nuova creazione per quartetto d’archi e oboe per Liang Wang – oboista principale della New York Philarmonic Orchestra.

Le opere di Clarice sono state pubblicate in Francia (Editions Lemoine), Germania (Trekel), Brasile (Criadores do Brasil) e negli Stati Uniti (Virtual Artists Collective Publishing) e sono state presentate in Europa, Sud America, Stati Uniti e Giappone. La sua musica è stata registrata ed interpretata dai più grandi solisti, direttori ed orchestre del mondo, tra gli altri: la violinista Nadja Salerno-Sonnenberg, il violoncellista Yo-Yo Ma, il mandolinista Mike Marshall, The Assad Brothers, i direttori Marin Alsop, David Alan Miller e Christoph Eschenbach; Chanticleer, la Philadelphia Orchestra, l’Orquestra Sinfônica de São Paulo e la New Century Chamber Orchestra.

Trasparenze Stagione prosegue con altri sei appuntamenti in programma, Scie du Bourgeon con lo spettacolo “Innocence” nell'ambito del progetto “Bruxelles en piste” (23 novembre), Teatro dei Venti con lo studio “Padri e Figli” in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emili-Romagna (21-22 dicembre), Arte e Salute onlus – La Baracca / Testoni Ragazzi con “In cerca di Alice” per il progetto Teatro e Salute Mentale (20 gennaio 2019), Pilar Ternera con “Scene di Libertà” (1 febbraio 2019), Fattoria Vittadini con “Esemplari femminili” (29 marzo 2019) e la compagnia Oyes con “Schianto” (5 aprile 2019).

Tutti gli eventi saranno seguiti da un incontro con gli spettatori coordinato dalla Konsulta, progetto di formazione del pubblico attivo dalla prima edizione di Trasparenze. Trasparenze Stagione è organizzata da Teatro dei Venti e ATER – Circuito Regionale Multidisciplinare, con il patrocinio del Comune di Modena e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.