"Nella carrozza di Mozart". il clavicordo di Giovanni Paganelli al Drama Teatro

Mercoledì 17 gennaio alle 21:00 al Teatro Drama di Modena (in via Buon Pastore, 57) si terrà un appuntamento nell'ambito della rassegna AdM Drama, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che propone incontri, lezioni e concerti rivolti al pubblico di tutte le età. Il clavicembalista modenese Giovanni Paganelli si esibirà al clavicordo conducendo il pubblico “Nella carrozza di Mozart”, illustrando le caratteristiche tecniche e timbriche dello strumento e introducendo i brani in programma, tutti tratti dal repertorio settecentesco: la Suite “Urania” dal Musikalicher Parnassus di Fischer, la Sonata in mi bemolle maggiore del compositore ceco Koželuh, la Sonata in sol minore di Carl Philipp Emanuel Bach e la celebre Sonata in do maggiore KV 330 di Mozart.

Giovanni Paganelli, classe 1992, dopo gli studi in Clavicembalo conclusi con lode presso il conservatorio di Parma, si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso lo stesso istituto e ha iniziato le specializzazioni in pianoforte storico e in clavicembalo sotto la guida di Robert Hill, alla Musikhochschule di Friburgo. Curioso e creativo, si specializza per ricercare prassi esecutive culturalmente informate, pur faticando a compiere una identificazione esclusiva con la filosofia e i postulati della comunità della “musica antica” moderna, e preferisce circumnavigare il fenomeno musicale cogliendo ed esplorando angoli e punti di vista diversi, immergendosi in tempi e spazi spesso apparentemente scollegati fra loro. L’interesse a sperimentare lo porta a collaborare con ensemble di musica antica in Italia, Olanda, Germania e Svizzera, al cembalo, all’organo e come direttore; a fondare il proprio coro e la propria orchestra, per fare esperienza della direzione di alcuni lavori sinfonici, teatrali e sacri dei più grandi maestri del passato, e ad appassionarsi alla musica colta contemporanea occidentale dirigendo l’ensemble AdM Soundscape, per poi apparire come solista al cembalo con la Philarmonisches Orchester Freiburg. Incide per Brilliant Classics.

Considerata la tipologia del concerto e la capienza limitata del Teatro Drama, il concerto è a ingresso libero, ma a prenotazione: si può riservare il proprio posto scrivendo all’indirizzo info@amicidellamusicamodena.it o chiamando il numero 3296336877.