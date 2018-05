Premio Bertoli, seconda serata al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia

Sarà Colombre l’ospite della seconda serata del Premio Pierangelo Bertoli, in programma sabato 5 maggio alle 21 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia (MO), dove si esibiranno i semifinalisti del contest dedicato al cantautore scomparso. L’evento, presentato da Andrea Barbi sarà in diretta su TRC Modena, vede la partecipazione del figlio Alberto Bertoli ed è a ingresso gratuito.

Giunto alla sesta edizione, è promosso dal Comune di Castelfranco Emilia, Arci Modena e TRC. Soltanto 8 Cantautori si qualificheranno per la Finale del Premio, prevista per fine novembre. Grazie alla partnership con SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, quest’anno il Premio per il vincitore sarà di 3.000 euro oltre alla partecipazione a manifestazioni di prestigio collaterali, anche televisive, che si svolgeranno in Italia nel 2018. Al vincitore sarà assegnata anche la Borsa di Studio ACEP/UNEMIA di 2.000 euro come supporto all’attività discografica e/o formativa.