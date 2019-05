La Corale Pancaldi in concerto nella chiesa di Sant'Agostino

Il 12 Maggio, alle ore 18.00 presso la chiesa di Sant’Agostino: "MAGGIO, MUSICA E SPIRITUALITA': venticinque anni in cammino tra le note". Nella suggestiva cornice della restaurata chiesa di Sant’Agostino si esibirà l’Associazione Corale “Evaristo Pancaldi”, nella ricorrenza del venticinquesimo anno di fondazione.

Il programma proposto per l’occasione è caratterizzato dalla commistione di stili e forme diversificate che vanno dalla musica a cappella allo stile accompagnato, dal canto solistico affidato alle voci di Maria Takahashi ed Angelica Milito alla musica strumentale con il quartetto d’archi “Art Ensemble” e l’arpa di Elisabeth Milito. Il repertorio che verrà eseguito sarà incentrato per la maggior parte su musiche di autori contemporanei quali O. Gjeilo, P, Anglea, J. De Haan, J. Rutter oltre ai classici G. Verdi e P. Mascagni.

Il mese di maggio ed il ravvicinato anniversario dell’apparizione di Fatima poi rappresentano il naturale contesto per l’esecuzione di significative pagine di ispirazione mariana che ci aiutano a contemplare la presenza di Maria nella storia della salvezza così come nel corso del tempo tanti compositori l’hanno celebrata. In questa circostanza la corale Evaristo Pancaldi, diretta da Luca Colombini, si avvale della collaborazione di un qualificato ensemble strumentale composto da flauto, oboe, quartetto d’archi, contrabbasso, arpa e pianoforte.