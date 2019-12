"Voci in movimento", concerto del Coro Aurora a Camposanto

Venerdì 20 Dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Nicolò a Camposanto avrà luogo un concerto di musica vocale per coro di voci bianche e giovanile nel corso del quale si esibirà il Coro Aurora della Fondazione C. G. Andreoli. Al termine del concerto avrà luogo un momento di saluto e augurio di Buone Feste organizzato dalla Consulta del Volontariato. L'Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente quest'ultima per aver voluto dare il proprio contributo a questo evento e la Parrocchia di Camposanto per aver accettato di ospitare all'interno della Chiesa questa iniziativa.

Questo sarà il primo appuntamento del tour di concerti VOCI IN MOVIMENTO in cui le due formazioni, coro di voci bianche (35 coristi) e coro giovanile (25 coristi), si avvicenderanno in repertori di varia estrazione, in più lingue, sul tema della GIOIA, sia a cappella che accompagnati.

La peculiarità della performance del Coro Aurora risiede nella spiccata attenzione alla qualità vocale e nell’utilizzo di elementi coreografici associati ai testi, oltre all’impiego della Lingua dei Segni (LIS), con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della socializzazione. Recentissima è l’inaugurazione di Aurora Family, la sezione in cui genitori, amici e parenti si mettono alla prova cantando insieme ai giovani cantori alcuni brani del Repertorio particolarmente colorati e ricchi di energia.