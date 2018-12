Appuntamento natalizio con la Corale Gazzotti, innovativo concerto 30' x 2

Un nuovo e curioso appuntamento musicale organizzato dall’Associazione Corale Luigi Gazzotti attende il pubblico modenese nel pomeriggio di domenica 16 dicembre 2018 presso la splendida Chiesa di Santa Maria delle Assi (Corso Canalgrande) che verrà aperta per l’occasione. Si tratta di un concerto informale con un programma breve della durata di circa 30 minuti ripetuto 2 volte per favorire l'accesso di tutti: la prima esecuzione è prevista per le ore 16 mentre la replica seguirà alle 17:30.

Tutto è concepito come un momento di pausa nel convulso shopping natalizio per ascoltare grande musica in assoluta libertà ma anche come augurio di buone feste a tutto il pubblico modenese: esperti, appassionati o semplici curiosi.

Il programma del concerto comprende capolavori per coro di diverse tradizioni europee, qualche classico natalizio proposto nella stesura originale e qualche sorpresa... Il Coro Luigi Gazzotti sarà come sempre diretto da Giulia Manicardi con Paolo Giorgi al pianoforte.

La Chiesa sarà aperta alle 15:45 e rimarrà accessibile anche tra le due esecuzioni. Nell’intervallo sarà quindi possibile visitarla così come scambiare opinioni o anche semplici auguri con i musicisti.

L’ingresso è assolutamente gratuito.