Un concerto-racconto sulla Croce Rossa durante la Grande Guerra

“Tu sei la pace! Tu sei l’amor” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a Mirandola domenica 21 ottobre, aula magna Montalcini, alle 16.30. Lo spettacolo è un variegato racconto sulla Croce Rossa nella Grande Guerra, con inni, romanze, elegie, songs, ballate e canzoni. Nell’occasione si potrà assistere alla rarissima esecuzione integrale delle sei romanze commissionate dalla Croce Rossa a sei celebri compositori (G. Puccini, U. Giordano, R. Leoncavallo, P. Mascagni, A. Franchetti, R. Zandonai).

Prenderanno parte al concerto il soprano Scilla Cristiano, il tenore Simone Mugnaini, il Quartetto d'archi dell'Accademia Virgiliana di Mantova (Paolo Ghidoni e Agnese Tasso al violino, Eva Impellizzeri alla viola e Michele Ballarini al violoncello), il maestro Lucio Carpani al pianoforte, il coro “Città di Mirandola” e Carlo Perrucchetti alla conduzione e che sarà anche la voce narrante. Verranno eseguiti altri brani d'autore per ulteriori nomi importanti come quello di C. Saint-Saens. Immagini a cura del Centro studi “Musica e Grande Guerra”.

Organizzano gli Amici della Musica di Mirandola con la collaborazione del Comune e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Per info: 327/8109081 o info@amicidellamusicamirandola.it.