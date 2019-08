“Armoniosamente”, concerto per organo a Roccapelago 

Ricco appuntamento a Roccapelago, la sera di Ferragosto, con la rassegna “ArmoniosaMente”: giovedì 15 agosto, infatti, la serata si aprirà alle 20 con una conferenza itinerante in tre tappe alla scoperta della storia degli assalti ai castelli del Frignano, delle antiche mummie scoperte nella rocca e delle opere d'arte conservate nella chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo. Alle 21, sempre nella chiesa parrocchiale, il concerto di musica barocca con l'organista Irene De Ruvo. La serata, realizzata in collaborazione con l'associazione volontaria Pro-Rocca, si concluderà con un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.

Le diverse tappe della conferenza itinerante saranno tenute dal professor Enzo Ferroni, che racconterà degli assalti ai castelli del Frignano; dalla professoressa Rachele Merola per le mummie; dalla dottoressa Tiziana Vanni per la storia e l'arte della chiesa.

L'organista Irene De Ruvo, specializzata nel repertorio barocco, eseguirà un programma vivace con musiche di Händel (la Suite n.7 in Sol minore), Johann Kerll, del compositore olandese Jan Sweelink, di Muffat e di Giovanni Pescetti.

Irene De Ruvo si è diplomata in Organo e composizione organistica, Clavicembalo e Pianoforte, conseguendo poi il biennio superiore in Organo. Si è specializzata a Basilea nel repertorio barocco e ha seguito corsi di direzione d'orchestra. Ha tenuto concerti in importanti sedi culturali in Italia e all'estero.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam