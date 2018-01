Al Teatro Comunale "L. Pavarotti" il Concerto della Memoria e del Dialogo

Sabato 27 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Comunale “L. Pavarotti” di Modena si terrà il tradizionale appuntamento con il Concerto della Memoria e del Dialogo, coproduzione degli Amici della Musica di Modena, della Fondazione Teatro Comunale di Modena e di WunderKammer Orchestra.

La produzione 2018 del Concerto della Memoria è stata affidata a un'orchestra da camera creata da musicisti che, oltre a importanti esperienze musicali, hanno sperimentato situazioni forti, attuali e direttamente collegate con i due concetti di Memoria e di Dialogo. WunderKammer Orchestra, infatti, esordisce nel 2017 a Lampedusa, luogo dall’alto valore simbolico, ma è proprio a Lampedusa che Paolo Marzocchi e altri componenti dell'ensemble hanno condotto, per alcuni anni, progetti per "portare la musica sinfonica e il teatro musicale dove normalmente un’orchestra non può arrivare, per ragioni logistiche, di budget o altro", diffondendo la “musica d’arte” tra i giovani attraverso progetti educativi mirati e promuovendo iniziative attraverso le quali il “fare musica” ha assunto una precisa valenza sociale.

Il programma del concerto tratta in modo esplicito temi legati all'addio e alla lontananza: saranno eseguite musiche di compositori che hanno vissuto sulla propria pelle l'esilio (Schwarz, Korngold e Zemlinsky furono costretti a fuggire dall'Austria negli anni Trenta) o la deportazione (Viktor Ullmann fu internato a Theresienstadt per due anni e poi ucciso ad Auschwitz). Ne è nato un emozionante percorso, cangiante per stili ed epoche, in cui la musica spazia dal repertorio 'colto' al tango, fino alla musica popolare, utilizzando brani originali e trascrizioni; alcune rielaborazioni cameristiche (quella che Claudio Rastelli ha realizzato partendo da due Sonate pianistiche di Ullmann o l'elaborazione approntata da Roberto Cima di quattro Fantasie di Zemlinsky) saranno proposte in prima esecuzione, altre (come l'adattamento del Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven) sono state appositamente realizzate per WunderKammer Orchestra. Completano il programma "Ich hab kein Heimatland", il tango ebraico di Friedrich Schwarz diventato l'inno dei senza patria nei lager, e infine "Fuocoammare", canzone simbolo dell'esilio contemporaneo.

Sul palco del Teatro "Pavarotti" saliranno la WunderKammer Orchestra diretta da Carlo Tenan, il pianista Paolo Marzocchi, il soprano Grazia Doronzio e il baritono Maurizio Leoni.

L'ingresso è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto (minori di 27 e maggiori di 65 anni, abbonati alla stagione concertistica del Teatro “Pavarotti”). I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente.