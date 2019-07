Ai Giardini è di nuovo Time in Jazz con Demuru e Mangalavite

Ritorna la Sardegna ai Giardini Ducali di Modena martedì 30 luglio, alle 21. Annullato a causa della pioggia, sarà recuperato il concerto di Monica Demuru e Natalio Mangalavite, che avrebbe dovuto svolgersi martedì 9 luglio nell’ambito dell’anteprima modenese del festival Time in Jazz diretto da Paolo Fresu.

Avrà così un “tempo supplementare” l’avventura della preview in città del Festival sardo di Berchidda, organizzata da BPER Banca in collaborazione con Comune di Modena, Studio’s e Sardinia Ferries.

Il duo Demuru Mangalavite - rispettivamente cantante e attrice sarda, e pianista, arrangiatore e compositore argentino di origini italiane - presenterà dal vivo l’album “Madera Balza” nel quale i due musicisti spaziano tra repertorio di tradizione folk, pop, cantautorale, jazz (da De André e Conte a Victor Jara a Piazzolla, De Moraes e Jobim), all’insegna di una forma canzone fortemente narrativa e aperta all'improvvisazione, sintesi delle provenienze latine di entrambi, anche se lontane tra loro: Sardegna, appunto, e Argentina, in un’alchimia sonora raffinata ed elegante che emerge tanto nei momenti più melodici quanto negli spaccati improvvisativi. Ogni brano vibra verso la ricerca di melodie brillanti e soluzioni armoniche originali in cui il jazz è la base di partenza per esplorare con leggerezza i suoni di confine. Si parte dalla Sardegna con “Mariedda” in cui alla voce si aggiunge il pianoforte, poi con “Monti di Mola” di Fabrizio De Andrè. A composizioni originali si affiancano riletture di classici della musica brasiliana (Toquinho, Jobim e Vinicius) e sudamericana (Violeta Sandoval, Victor Jara e Atahualpa Yupanqui), per tornare alla canzone d’autore italiana con Paolo Conte.

L’ingresso sarà gratuito, come per tutte le serate ai “Giardini d’Estate”, rassegna a cura di Studio’s che si svolge ai Giardini Ducali di Modena in corso Canalgrande, nell’ambito dell’Estate Modenese 2019 organizzata dal Comune di Modena con Fondazione Cassa di risparmio di Modena, Gruppo Hera, main sponsor dei Giardini, e BPER Banca.