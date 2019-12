Concerto di Capodanno con il corpo bandistico di Castelvetro

Domenica 5 gennaio, alle ore 17.00 presso la chiesa parrocchiale di Castelvetro si rinnova l’appuntamento che è ormai parte della tradizione e occasione di ritrovo per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno e per ascoltare eccellente musica dal vivo. Al concerto di quest’anno si esibiranno anche i giovani allievi della scuola di musica che entrano a far parte della formazione: i ragazzi sono accolti con orgoglio dalla banda e a loro verrà dedicato un momento particolare del concerto.

Negli ultimi anni il corpo bandistico sta investendo tempo e risorse nella formazione musicale dei più giovani, che rappresentano il futuro della musica. La scuola di musica della banda prevede l’insegnamento di tutti gli strumenti a fiato (flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, ottoni) e a percussione (batteria, percussioni) e le lezioni sono tenute da insegnanti diplomati. Tutti possono partecipare a partire dai 6 anni senza limiti di età. Nel 2020 inoltre inizierà un innovativo progetto della durata di cinque mesi, che si svolgerà all’interno e in collaborazione con la scuola media di Castelvetro, per l’educazione musicale avanzata dei ragazzi, e che ha già ricevuto numerose richieste di adesione. Il concerto di capodanno rappresenta la degna conclusione di un’ottima annata, e contemporaneamente inaugura la nuova stagione musicale che sarà particolarmente ricca, prevedendo anche scambi e concerti con altre formazioni musicali fuori regione. Il concerto è patrocinato dall’Amministrazione Comunale e si svolge grazie alla collaborazione della Parrocchia di Castelvetro.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività didattiche del corpo bandistico.

