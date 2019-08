Salotto ai Giardini,  il “Maurizio Di Fulvio Trio” in un viaggio tra Napoli e il Brasile

Un viaggio in musica tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il Vesuvio e il Brasile, sul filo di canzoni e note che toccano i sentimenti tra nostalgia, saudade e solarità. È quello in cui il “Maurizio Di Fulvio Trio” guiderà il pubblico del “Salotto in piazza… ai Giardini” domenica 18 agosto alle 21 a ingresso libero, nel parco storico del centro di Modena, a cura del Salotto Aggazzotti.

Il Maurizio Di Fulvio Trio è composto da Maurizio Di Fulvio, chitarra, Alessia Martegiani, voce, e Ivano Sabatini, contrabbasso. L’ensemble definisce, in inglese, il suo repertorio come “classical italian songs and latin-jazz”.

Il programma del concerto, infatti, con accostamenti singolari, presenta un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana. Una interpretazione che riesce a essere allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”.

Ai Giardini Ducali di Modena in corso Canalgrande, la sera di domenica 18 agosto si potranno ascoltare “Retrato em branco e preto” di Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque; “Anema e core” di Salvo D’Esposito e Tito Manlio; “Odeon” di Ernesto Nazareth e Vinícius de Moraes; “’a vucchella” di Francesco Paolo Tosti e Gabriele D’Annunzio; “Vento e polvere (Samba for Jobim)” di Maurizio Di Fulvio e Alessia Martegiani; “Armando’s rumba” di Armando “Chick” Corea; “Malafemmena” di Antonio De Curtis, Totò; “Manhã de Carnaval” di Luiz Bonfà e Antônio Maria; “I te vurria vasà” di Eduardo Di Capua e Vincenzo Russo; “Resta cu’ mme” di Domenico Modugno e Dino Verde; “Oblivion (J'oublie)” di Astor Piazzolla e David McNed; “La partida” di Carlos Bonnet. Gli spettacoli del “Salotto in piazza… ai Giardini”, a cura del Salotto Aggazzotti iniziano alle 21 e sono a ingresso libero. In caso di maltempo si svolgono al Teatro Tempio in viale Caduti in guerra.