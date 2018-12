Concerto di Natale con il Gospel Experience Choir

Un bellissimo concerto gospel all'insegna della solidarietà, che vi accompagnerà con magiche note e voci, in una serata di festa ed amicizia per l' associazione " Amici per la Vita Onlus" di Formigine. Seguià brindisi.

Direzione: alla Voce Sandra Cartolari , al Piano Alessandra Fogliani

Chitarra: Cesare Vincenti

Il Gospel Experience Choir