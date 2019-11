Concerto di Natale, il tenore Matteo Macchioni nella Chiesa di San Francesco

Si terrà martedì 3 dicembre il grande evento gratuito promosso da Banca Generali Private che coinvolgerà quattro importanti virtuosi della lirica e della musica classica. Un’imperdibile serata di musica, a partecipazione libera e gratuita, sarà quella offerta ai cittadini di Modena, martedì 3 dicembre a partire dalle ore 20:00, con il Concerto di Natale, che avrà luogo nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco, nel centro storico della città.

Protagonisti dell’appuntamento, quattro virtuosi della musica colta: il tenore Matteo Macchioni, la cui splendida voce sarà accompagnata dal pianoforte di Mirca Rosciani, dal soprano Francesca Tassinari e dal violino di Gennaro Desiderio.

Matteo Macchioni, tenore italiano acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale, sarà protagonista del concerto, reduce dal successo, in Germania prima e Danimarca poi, nell’interpretazione di importanti personaggi delle opere liriche mozartiane. Come molti dei suoi estimatori sanno, il repertorio di Macchioni è assai ampio, amando egli spaziare dal classico al contemporaneo; per questo proporrà una combinazione tra le arie di Mozart, Schubert e Rossini per arrivare alla tradizione dei canti natalizi più amati di sempre quali Adeste fideles e Stille Nacht.

Successivamente, Macchioni, di origine sassolese, continuerà il tour dei Concerti di Natale presso la Chiesa di San Nicolò a Treviso (6 dicembre), per proseguire poi con la Basilica di Santo Spirito a Firenze (9 dicembre) e concludere a Roma, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola (10 dicembre).