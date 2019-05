Duende, la rassegna AdM Drama si conclude con il concerto del duo D'Antonio-Arevalos

Venerdì 24 maggio alle 20:30 al Drama Teatro di Modena (in via Buon Pastore, 57) si terrà l'appuntamento conclusivo della stagione 2018-19 degli Amici della Musica di Modena; il concerto fa parte della rassegna AdM Drama, progetto che propone concerti, lezioni, interviste e preziose occasioni di approfondimento.

Si esibirà il duo formato dal chitarrista Donato D’Antonio e dal pianista Matteo Ramon Arevalos, impegnati nello spettacolo “Duende”; il Duende è un termine spagnolo intraducibile che fa riferimento al carisma, all’incantesimo che una persona possiede: secondo Garcia Lorca sarebbe “un’energia che arriva da sotto i piedi come a certe ballerine, o dal fondo della gola come per certi cantanti”. È qualcosa che si suscita negli altri senza artificio o compiacimento, qualcosa che tutti percepiscono, riconoscono: quando un artista mostra il duende non ha più rivali e non c’è mappa né esercizio per impararlo, acquisirlo o capire dove sta.

Il programma del concerto, sofisticato e di grande interesse, attraversa i generi e gli stili proponendo, accanto ad alcuni brani del repertorio “contemporaneo” (Giacinto Scelsi, Sofija Gubajdulina, una prima esecuzione assoluta di Fausto Razzi), un estratto dalla celebre Sonata per chitarra e clavicembalo di Manuel Ponce, lo splendido Homenaje di Manuel De Falla alla memoria di Debussy e il Concerto in re maggiore per chitarra e orchestra (trascritto per chitarra e pianoforte dal grande chitarrista spagnolo Narciso Yepes) di Antonio Vivaldi.

Considerata la capienza del Drama Teatro (70 posti), l’ingresso come sempre è libero, ma è raccomandata la prenotazione scrivendo all’indirizzo info@amicidellamusicamodena.it o chiamando il numero 3296336877. Chi non ha prenotato potrà assistere al concerto solo se rimarranno posti liberi.