Il Duo Passepartout in concerto al Drama Teatro di Modena

Domenica 6 gennaio al Drama Teatro di Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che abbraccia musiche di ogni epoca e stile con uno sguardo e un approccio “contemporanei”. Protagonista del concerto sarà il Duo Passepartout, formato da Nicoletta Favari alle tastiere e Christopher Salvito alle percussioni, ensemble già applaudito con grande successo in occasione della scorsa edizione di AdAdM: lei italiana, lui statunitense, non sono “cervelli in fuga” ma cervelli in cerca di una dimensione aggiornata del “fare musica”.

Così i due musicisti si descrivono: “Abbiamo creato il Duo nell’estate del 2015, dopo aver lavorato per la prima volta insieme come membri dell’ensemble di musica contemporanea all’Atlantic Music Festival nel Maine (Stati Uniti). Laureati da poco ed entusiasti per il repertorio contemporaneo, abbiamo subito cercato di capire come far funzionare un ensemble a distanza (all’epoca uno viveva in Maryland e l’altra in Scozia), con quali idee, in quale città e continente, con quali principi presentare il Duo sulla scena internazionale e come sostenerlo economicamente sul lungo periodo”.

Il programma del concerto modenese presenta alcuni brani dei compositori più interessanti dell’ultima generazione, da Florent Ghys a Andy Akiho, fino a Marta Forsberg e a un pezzo composto dallo stesso Duo.

Il concerto avrà una durata di circa 60 minuti; considerata la capienza del Drama Teatro (70 posti) sono previsti due turni, alle 17:00 e alle 20:30. L’ingresso come sempre è libero, ma è raccomandata la prenotazione scrivendo all’indirizzo info@amicidellamusicamodena.it o chiamando il numero 3296336877. Chi non ha prenotato potrà assistere al concerto solo se rimarranno posti liberi.

Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it