Concerto del Duo Savigni e Anna Tonna a Castelnuovo Rangone

Concerto di Il Duo Savigni (fortepiano e chitarra romantica) e Anna Tonna (voce) venerdì 16 Marzo, alle 21, nella Sala delle Mura a Castelnuovo Rangone. Ingresso libero.

Dopo pochi mesi dal primo concerto insieme, la cantante newyorkese Anna Lorraine Tonna torna in Italia per portare avanti la collaborazione col Duo Savigni. La cantante ha contattato il Duo circa un anno fa, dopo aver visto dei video su Youtube: da lì è nata una collaborazione che ha portato ad un primo incontro e ha dato vita a diversi progetti. L'ultimo è "Verde, Bianco, Rossini: cronache di una festa!", un programma dedicato al maestro Rossini e a i suoi amici Giuliani e Paganini. In repertorio arie famose da "Il barbiere di Siviglia" e da "Tancredi".