"Echi del Natale", concerto e letture alla chiesa dello Spirito Santo

Domenica 7 gennaio 2018 ore 18,00 presso la Chiesa dello Spirito Santo di via Fratelli Rosselli, ingresso libero, sarà di scena l'Ensemble Mandolinistico Estense diretto dal M°Roberto Palumbo a presentare il concerto Echi del Natale. Ai brani strumentali si alterneranno quelli vocali eseguiti da tre cantanti, due Mezzosoprano, Christina Minò ed Aoxue Zhu, ed il Tenore Xin Zhang. Saranno eseguite celebri melodie per le celebrazioni del Natale, arie dell'Opera lirica e famosi brani strumentali fra cui la Pastorale del Concerto di Natale di Corelli e l'Aria sulla IV corda di Bach.

Allo spettacolo parteciperanno anche alcuni attori della Compagnia Teatrale Anna di Stasio (Associazione Mo'... si recita) che leggeranno alcune poesie ispirate al Natale.

Il concerto è idealmente dedicato al caro amico Mirco Caffagni, modenese, musicista e musicologo, riferimento di livello internazionale per gli studi di musica antica, ad un anno dalla scomparsa.

Il programma del Concerto dell'Ensemble Mandolinistico Estense è articolato sull’alternanza di pregevoli esecuzioni di celebri brani classici trascritti per i “plettri” – secondo una consuetudine che, durante la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha contraddistinto le Orchestre a Plettro come l’importante cerniera di divulgazione della musica colta verso un pubblico che non aveva facile accesso ai grandi teatri – e quelle di brani originali composti per questo tipo di strumenti. In un epoca in cui la funzione divulgativa ha perso la sua preminenza, il particolare timbro dei plettri, dovuto all’uso delle corde doppie e alla tecnica esecutiva del tremolo, consente di intraprendere un percorso di ricerca espressiva offrendo originali e stupefacenti interpretazioni.