Ensemble del Corso di improvvisazione e BB Band ad Abate Road

Domenica 17 Febbraio a Modena lle ore 17 esibizione dell’Ensemble del Corso di improvvisazione (ragazzi dai 9 a 13 anni) diretti da Stefano Calzolari e della BB band sotto la guida di Giovanna Galli. Con grande piacere l’Associazione Amici del Jazz di Modena ospita una Big Band di Giovanissimi ecco cosa Scrive Stefano Calzolari : “ Nel presentare questo Ensemble di giovanissimi che frequentano il Corso di Improvvisazione della Regione, corro il rischio di essere di parte , ma non c'è occasione migliore per me per riflettere sull'improvvisazione come strumento didattico complementare a quello tradizionale.

In questo caso particolare la fatica è stata minima perché ho avuto il privilegio di dirigere dei giovanissimi per la maggior parte maturati musicalmente nella BB Band diretta da Giovanna Galli, mentre scrivo sorgono spontanee alcune domande: si può insegnare l'improvvisazione? In che misura questi ragazzi si fidano di me e in che misura della musica? In che modo posso insegnare loro il “rischio” come mezzo per creazione musicale estemporanea?

Non riesco a rispondere in maniera sintetica, ma di certo non rimango indifferente nel vedere l'entusiasmo e la bravura di questi giovanissimi che sorridono di fronte ai tranelli che tendo loro per dirigerli. Sanno che posso cambiare direzione in qualsiasi momento, ma affrontano con fiducia il rischio confermandomi ancora una volta che la musica è un linguaggio dalle variegate declinazioni. Nei brani proposti i ragazzi danno prova di avere capito che in una esecuzione dal vivo, quello che conta è la qualità del suono totale: rischio di essere pedante, ma il lavoro d'insieme è soprattutto questo, il suono d'insieme è prioritario anche nei momenti solistici"

Molti dei ragazzi frequentanti il Corso di improvvisazione vengono dalla BB Band diretta da Giovanna Galli. Quindi mi sembra giusto in questa occasione condividere il palco con Giovanna , alternando brani del Corso con Brani del repertorio della BB Band.

Via Nicolò dell'Abate, 66, 41121 Modena MO

Contributo di Complicità € 5,00